Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé impose un grand dilemme à Xavi !

Publié le 26 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, Ousmane Dembélé est toujours au FC Barcelone, qui souhaite pourtant s’en séparer. De quoi donc plomber la fin du recrutement des Blaugrana, ce qui pourrait d’ailleurs obliger à faire un choix concernant ses besoins pour la seconde partie de saison.

Le feuilleton Ousmane Dembélé n’en finit plus de faire parler au FC Barcelone. Cela fait maintenant plusieurs mois que le club catalan discute avec le Français et ses agents pour une prolongation. Toutefois, n’ayant pas de réponse, le Barça a tranché dans le vif, réclamant publiquement le départ de Dembélé. Et pour appuyer la position du club, Xavi ne sélectionne désormais plus son joueur pour les matchs. La situation devient donc critique concernant Ousmane Dembélé, pour autant, certaines manoeuvres se dérouleraient en coulisses pour tenter d’apaiser la situation. Ainsi, selon les informations révélées ce mercredi par Sport , les agents du Barcelonais se seraient réunis ce mardi avec Xavi afin de lui assurer que le champion du monde était pleinement impliqué dans le projet du FC Barcelone. Un pas du clan Dembélé pour renouer les contacts en vue d’une prolongation ? Comme l’explique le média catalan, la réponse du Barça aurait été rapide et il aurait alors été demandé aux agents du joueur de trouver une solution pour débloquer cette situation.

Un défenseur ou un attaquant ?

L’issue du dossier Ousmane Dembélé semblerait donc encore très loin d’être trouvée. Toutefois, pour le FC Barcelone, le temps presse puisque le départ du Français conditionne la suite et la fin du recrutement hivernal de Xavi. D’ailleurs, l’entraîneur du Barça pourrait se retrouver face à un énorme dilemme concernant les proches recrues qui arriveront au Camp Nou après Dani Alves et Ferran Torres. Et c’est Gerard Romero qui révèle ce mercredi que Xavi pourrait devoir faire un gros choix à cause de Dembélé. En effet, si le champion du monde venait à rester à Barcelone, le club catalan ne pourrait alors faire venir qu’un nouveau joueur avant le 31 janvier. Il faudra alors faire un choix entre un attaquant et un défenseur bien que les Blaugrana aimeraient attirer les deux. Quelle sera alors la préférence du Barça ? En attaque, recruter un 9 semble une priorité et pour cela, Alvaro Morata serait ciblé, bien que le dossier serait aujourd’hui plus compliqué que jamais. D’autres options pourraient alors être explorées tandis que le poste d’arrière gauche est aussi au coeur des discussions en Catalogne. L’objectif serait de venir suppléer Jordi Alba et la piste principale mènerait au joueur de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico. Affaire à suivre…