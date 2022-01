Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’a pas oublié cette star de Jürgen Klopp !

Publié le 26 janvier 2022 à 18h15 par Th.B.

Bien que Jürgen Klopp ait appelé au calme et à la patience concernant la prolongation de contrat de Mohamed Salah, les propriétaires du PSG conserveraient leurs chances de mettre la main sur l’attaquant de Liverpool puisqu’aucune avancée ne serait à noter.

Après Georginio Wijnaldum, qui a déposé ses valises cet été après son départ de Liverpool par l’intermédiaire de son statut d’agent libre, les propriétaires du PSG pourraient réaliser un de leurs rêves, et ce, toujours du côté de Liverpool. Au printemps dernier, The Transfer Window Podcast révélait que pour oublier Kylian Mbappé dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain au PSG, Doha aimerait voir Mohamed Salah débarquer au Paris Saint-Germain tant pour ce qu’il apporterait au club d’un point de vue marketing en Afrique et pour ses performances de haut niveau avec les Reds . Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, Salah pourrait être vendu pour le club de la Mersey si aucune prolongation n’était signée d’ici la fin de la saison. Pour autant, son entraîneur Jürgen Klopp ne désespère pas comme en atteste sa récente déclaration en conférence de presse. « Nous savons, je sais, que Mo veut rester. Nous voulons qu'il reste. C'est le point où nous en sommes. Ces choses prennent du temps, je ne peux rien y changer, désolé ! Mais je pense que tout est en place ».

Pas d’avancée pour la prolongation de Salah, le PSG se tiendrait prêt !