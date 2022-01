Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone, Real Madrid... L’Europe s’affole pour cette pépite !

Publié le 27 janvier 2022 à 0h30 par P.L.

Âgé de seulement 15 ans, Endrick semble s'être déjà fait remarquer en Europe. Si son avenir à court terme devrait se faire au Brésil, de nombreux cadors européens resteraient à l'affut pour la pépite de Palmeiras.

Afin de miser sur un avenir à long terme, les grands clubs européens sont pratiquement tous à la recherche de la prochaine star interplanétaire du football. Et cette dernière pourrait bien se trouver au Brésil. À seulement 15 ans, Endrick s’est déjà fait remarquer en Europe. À un âge si précoce, l’attaquant de Palmeiras a grandement aidé son équipe à briser la malédiction et à remporter la Copa Sao Paulo de Juniores ce mardi. Ses performances globales ne sont pas non plus passées inaperçues auprès de nombreux cadors européens, même si pour le moment, son avenir à court terme devrait se faire dans son pays.

Plusieurs cadors européens à l’affut pour Endrick