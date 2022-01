Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une dernière chance pour Xavi avec Morata ? La réponse !

Publié le 26 janvier 2022 à 20h30 par A.C.

Joan Laporta s’est engagé dans une course contre la montre pour offrir à Xavi le renfort tant attendu, avant la fin du mercato hivernal. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple pour le FC Barcelone...

On nous annonçait un FC Barcelone exsangue cet automne, ne pouvant même pas envisager de recruter au cours du mercato hivernal. Pourtant, Xavi a vu débarquer Daniel Alves et Ferran Torres, dont les arrivées ne se sont pas faites sans efforts. Un dernier effort serait d’ailleurs demandé par le coach du Barça, qui se retrouve actuellement avec Luuk de Jong comme seul véritable numéro 9. Martin Braithwaite vient en effet à peine de récupérer d’une blessure au genou, Sergio Agüero a été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques et Memphis Depay ne serait pas du tout apprécié par Xavi. Dès le début du mercato hivernal un nom a ainsi été donné avec Alvaro Morata, prêté par l’Atlético de Madrid depuis l’été 2020, qui ne réalise pas vraiment sa meilleure saison avec la Juventus. Une piste qui est toutefois rapidement tombée à l’eau, puisque les Bianconeri ont publiquement fermé la porte à un départ, alors qu’un avenir au FC Barcelone ne semble pas laisser insensible Morata.

Morata attend le Barça, à Madrid

D’après les informations de la Cadena COPE , Alvaro Morata n’aurait pas abandonné l’espoir de pouvoir porter le maillot du FC Barcelone en cette deuxième partie de saison. La radio espagnole explique en effet que l’attaquant serait actuellement à Madrid et attendrait des nouvelles du Barça, qui travaillerait d’arrache-pied pour trouver une issue favorable. L’arrivée prochaine de Dušan Vlahović à la Juventus pourrait en effet libérer Morata, puisque les deux jouent au même poste et Massimiliano Allegri n’est pas forcément fan d’une attaque à deux. Cela ne simplifie pas tout pour autant, puisque la COPE assure que le FC Barcelone devra trouver un accord avec l’Atlético de Madrid, sans oublier de baisser sa masse salariale... ce qui semble pour le moment assez problématique.

L’Atlético de Madrid complique tout !