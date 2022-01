Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong, Morata... Une opération colossale proposée à Xavi ?

Publié le 27 janvier 2022 à 0h00 par A.C.

Arrivé au FC Barcelone en 2019, Frenkie de Jong est l’un des potentiels candidats au départ, puisque sa valeur sur le marché pourrait aider Joan Laporta a renflouer les caisses du club.

Si certains pensaient que le FC Barcelone pouvait à nouveau dépenser sans compter, se trompent lourdement. Le club catalan fait toujours face à des gros problèmes économiques, en dépit d’un prêt approchant les 600M€ contracté l’été dernier. Il ne faut pas oublier également le salary cap instauré par la Ligue espagnole et qui a déjà empêché le Barça de pouvoir faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi, qui a filé au PSG. Ainsi, personne n’est à l’abri d’un départ au Barça et cela semble notamment être le cas pour les membres de la colonie néerlandaise, avec Memphis Depay ou encore Frenkie de Jong.

La Juventus tente le coup pour Frenkie de Jong