Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 tente un gros coup au Barça !

Publié le 27 janvier 2022 à 1h30 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central, les Girondins de Bordeaux auraient activé la piste menant à Oscar Mingueza. Toutefois, l'entourage du joueur a fermé la porte à un départ en France.

« S’il faut recruter un défenseur central ? Ce qui est sûr, c’est que la ‘couverture’ était très courte aujourd’hui encore, si je peux me permettre de m’exprimer ainsi… Cela dit, je suis content des joueurs que l’on a à disposition en ce moment. Mais si on peut trouver quelqu’un de mieux, qui puisse aider l’équipe et le club, tant mieux » a récemment confié Vladimir Petkovic, entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le club français avait coché le nom d’Alvaro Gonzalez (OM), mais ce dernier serait réticent à rejoindre un rival.

Bordeaux tente le coup pour Mingueza