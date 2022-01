Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joli coup à 0€ s’annonce compliqué pour Longoria !

Publié le 27 janvier 2022 à 0h45 par T.M.

Libre à la fin de la saison, Samuel Gigot négocie notamment avec l’OM. Toutefois, le défenseur du Spartak Moscou ne manque visiblement pas d’options pour son avenir.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria prépare déjà le prochain mercato estival. En effet, alors que la défense centrale serait être un gros chantier à l’intersaison, les Phocéens pensent notamment à Samuel Gigot. Ce mercredi, un proche du joueur du Spartak Moscou a d’ailleurs confirmé les négociations en cours avec l’OM, avant d’expliquer que Gigot ne partira qu’à l’été, une fois que son contrat avec les Moscovites aura expiré.

« Il est effectivement suivi par de nombreux clubs »