Mercato - OM : Longoria est passé à l’action pour cette piste défensive !

Publié le 26 janvier 2022 à 17h10 par T.M.

Avec les nombreux départs qui se profilent en défense centrale, Pablo Longoria pense donc à l’avenir. Ainsi, il a récemment été question d’un intérêt pour Samuel Gigot (Spartak Moscou). Une piste confirmée ce mercredi par l’entourage du Français.

Aujourd’hui, William Saliba, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez figurent dans l’effectif de l’OM. Toutefois, d’ici quelques jours ou bien quelques mois, ils ne devraient plus être là. Le chantier s’annonce donc colossal en défense centrale pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Néanmoins, sur la Canebière, on aurait déjà pris les devants à ce sujet. Ainsi, récemment, L’Equipe annonce que l’OM avait sa priorité pour renforcer la charnière centrale et celle-ci se trouvait au Spartak Moscou avec Samuel Gigot, qui arrive au terme de son contrat avec le club moscovite.

« Il y a clairement des discussions »