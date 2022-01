Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un premier message pour sa dernière piste !

Publié le 26 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Président du MHSC, Laurent Nicollin s'est prononcé sur la situation de Junior Sambia, courtisé par l'OM, et dont le contrat s'achève en juin prochain.

Toujours en quête de renforts sur le marché, l'OM continue de prospecter d'autant plus que l'interdiction de recrutement qui risque de frapper le club pour les deux prochains mercatos pousse encore un peu plus Pablo Longoria à anticiper dès cet hiver. Dans cette optique, le club phocéen s'intéresserait à Junior Sambia dont le contrat à Montpellier s'achève en juin prochain, et qui a perdu sa place de titulaire au profit d'Arnaud Souquet. Et alors que le discussions pour une prolongation du polyvalent latéral de 25 ans semblent au point mort, Laurent Nicollin a fait le point sur la situation.

«On a encore le temps de trouver une solution»