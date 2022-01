Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup totalement inattendu en Ligue 1 !

Publié le 26 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

Toujours à l'affût sur le mercato, l'OM pourrait tenter de recruter Junior Sambia d'ici le 31 janvier. Le piston droit de Montpellier voit son contrat s'achever en juin prochain.

Malgré les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l'OM ne semble pas rassasié. Il y a quelques jours, en conférence de presse, Jorge Sampaoli affichait ainsi sa volonté de voir débarquer d'autres joueurs d'ici le 31 janvier. « Je suis ici pour gagner, même si je connais les difficultés du marché. On essaie de trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche. On a un nombre correct de joueurs. On va voir comment évolue le marché, il peut y avoir des départs », assurait l'entraîneur de l'entraineur de l'OM devant les médias.

L'OM tente le coup Junior Sambia