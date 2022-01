Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait lancé un ultimatum à Alvaro Gonzalez !

Publié le 26 janvier 2022 à 13h10 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria aimerait être rapidement fixé sur les intentions d’Alvaro Gonzalez sur son avenir et concernant un éventuel départ cet hiver. Sinon, un stage en tribunes ne serait pas à écarter pour l’Espagnol selon Foot Mercato.

Approché par plusieurs clubs français dont les Girondins de Bordeaux, Alvaro Gonzalez pourrait finalement prendre la décision de quitter l’OM afin de se lancer un nouveau challenge à Galatasaray. Le journaliste de RMC Sport, Florent Germain, a profité de son passage sur l’ After Marseille afin de faire part du fait que le défenseur de l’OM ne resterait pas insensible au club turc et à d’autres équipes évoluant en Super Lig. Mais qu’en est-il réellement ? Peu d’avancées seraient à noter lorsque l’OM pourrait prendre en considération une décision drastique : laisser Alvaro Gonzalez sur le banc ou en tribunes pour le restant de la saison.

Alvaro contraint de prendre une décision rapide sous peine de finir en tribunes ?