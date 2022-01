Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier XXL débloqué par Ousmane Dembélé ?

Publié le 26 janvier 2022 à 9h30 par P.L.

Désireux de recruter un attaquant cet hiver, le FC Barcelone aurait fixé sa priorité sur Alvaro Morata. Toutefois, le club catalan ferait face à un nouveau problème dans le dossier, dont Ousmane Dembélé pourrait bien être la clé.

Lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone a déjà enregistré deux nouveaux joueurs dans son effectif avec Ferran Torres et Dani Alves. Toutefois, le club catalan ne compterait s’arrêter là. Xavi réclamerait toujours du renfort cet hiver, notamment dans le secteur offensif. Sa grande priorité semble être Alvaro Morata, qui aurait le profil idéal pour son équipe. Et si la Juventus avait jusqu’à présent bloqué le dossier, la Vieille Dame serait désormais plus apte à laisser partir l’Espagnol, Dusan Vlahovic se rapprochant de plus en plus d’une arrivée à Turin en ce mois de janvier. De son côté, l’Atletico de Madrid aurait déjà donné son accord pour le prêt d’Alvaro Morata. Cependant, le Barça va maintenant devoir faire face à un autre gros problème dans le dossier. Et le club culé pourrait bien aller demander de l’aide à Ousmane Dembélé.

Dembélé peut débloquer le dossier Morata