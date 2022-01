Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre de Chelsea pour Ousmane Dembélé ? La réponse

Publié le 26 janvier 2022 à 0h20 par La rédaction

Certaines informations sorties en Angleterre et en Espagne évoquent une offensive de Chelsea sur Ousmane Dembélé cet hiver, repoussée par le Barça. Analyse.

Ces derniers jours, certaines informations sont sorties en Angleterre et en Espagne selon lesquelles Chelsea avait transmis une offre pour Ousmane Dembélé, entre un prêt payant de 4 millions d’euros et un transfert de 15 millions d’euros. Selon ces informations, le président Laporta aurait refusé ces propositions. Interrogé dans les médias anglais, Thomas Tuchel avait démenti : « C’est un très bon joueur quand il est à son meilleur niveau. J’ai été très chanceux de l’avoir à Dortmund. Je suis parti et il a décidé de partir. Depuis, je n’ai pas eu de contacts. Je n’ai aucune idée de sa situation ». Que faut-il en penser ?

Scénario très improbable

D’une part, il apparaît très improbable que Chelsea fasse une offre de 15 millions d’euros cet hiver pour Dembélé alors que ce dernier est libre en juin, quand bien même le club londonien pourrait surveiller son évolution au printemps. De surcroît, il apparaît encore plus improbable que la direction blaugrana ait refusé une offre, alors qu’elle tente désespérément de vendre Dembélé cet hiver pour économiser de la masse salariale et éviter son départ libre en juin. Dans le contexte, l’hypothèse que le FC Barcelone ait « exagéré » un intérêt de Chelsea afin de provoquer un mouvement dans les derniers jours de janvier chez les clubs potentiellement intéressés par Dembélé apparaît plus plausible. A coup sûr, en revanche, le fait que sorte une information de cette nature tend à confirmer un réel manque de sérénité en interne au Barça à l’heure actuelle.