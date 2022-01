Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pris à son propre piège dans le dossier Dembélé…

Publié le 25 janvier 2022 à 22h50 par La rédaction

Xavi s’est de nouveau exprimé sur le cas Ousmane Dembélé après le match contre Alavès. Décryptage.

Au sortir de la victoire du Barça contre Alavés, Xavi s'est exprimé sur l'absence d'Ousmane Dembélé sur le terrain : « Honnêtement, la situation est la même. Il n'a pas comparu ce matin parce qu'il n'allait pas bien. Mais il sait que la situation ne change pas . »

La situation ne bougera pas

Que faut-il en penser ? En effet, Xavi dit vrai lorsqu’il dit que la situation ne change pas. Mais le problème pour le Barça, c’est justement qu’elle ne changera pas. Le club catalan est en position de faiblesse dans le dossier, sachant que Dembélé est en fin de contrat et que les deux alternatives qu’il propose au joueur pour éviter son départ libre, à savoir une prolongation à la baisse ou un transfert cet hiver, sont simplement inacceptables. Dans ces conditions, le Barça peut toujours faire pression sur lui, cela n’a aucune chance d’aboutir. Et l’hypothèse la plus probable sera que Dembélé rejoue après la fin du mercato de janvier et parte libre en fin de saison.