Mercato - ASSE : Cette incroyable révélation sur la vente de l’ASSE !

Publié le 25 janvier 2022 à 21h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’ASSE est en vente, mais pour le moment, rien ne s’est concrétisé. Et pour cause…

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre, annonçant la mise en vente de l’ASSE. Les mois sont passés et pour le moment, les deux patrons des Verts n’ont toujours pas tourné la page, n’ayant pas encore trouvé le repreneur idéal. Pourtant, les candidats au rachat ont été nombreux, mais jusqu’à présent, aucun n’est parvenu à boucler le rachat de l’ASSE. Ce feuilleton commence donc à trainer et ce mardi, au micro de RMC , Edward Jay a fait une grosse révélation à ce sujet.

Le prix ne cesse de grimper !