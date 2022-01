Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prêt à mettre des bâtons dans les roues de Leonardo !

Publié le 25 janvier 2022 à 20h10 par A.C.

José Mourinho n’aurait pas dit son dernier mot pour Tanguy Ndombélé, qu’il souhaiterait attirer à l’AS Roma et donc souffler au PSG de Leonardo.

C’est le gros dossier de cette fin de mercato au Paris Saint-Germain. Jusque-là concentré sur les départs, Leonardo a bougé ses pions pour offrir un nouveau renfort à Mauricio Pochettino, avec Tanguy Ndombélé. Les deux se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble à Tottenham, où Antonio Conte aurait désormais d’autres idées pour son équipe. Le coach italien pourrait d’ailleurs bientôt accueillir Sofyan Amrabat de la Fiorentina, ce qui laisserait la voie libre au PSG pour Ndombélé.

Mourinho n’a pas dit son dernier mot pour Ndombélé