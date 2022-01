Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo avec ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 25 janvier 2022 à 23h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jonathan David figure sur les tablettes du PSG. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir Arsenal lui couper l'herbe sous le pied pour l'attaquant du LOSC.

Très performant depuis le début de la saison avec le LOSC, Jonathan David ne manque pas d'admirateurs à travers l'Europe. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant canadien a la cote à la fois en France, en Angleterre et en Italie. En effet, d'après nos informations du 16 novembre, Jonathan David suscite l'intérêt du PSG, de Newcastle et de l'Inter. Et alors que le LOSC accordera un bon de sortie à son buteur à l'été 2022, Arsenal penserait à le recruter avant la fin du mois de janvier.

Arsenal veut Jonathan David dès cet hiver