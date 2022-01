Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dans une impasse pour Layvin Kurzawa !

Publié le 25 janvier 2022 à 23h45 par T.M.

Alors que le PSG aimerait se séparer de Layvin Kurzawa cet hiver, cela serait plus facile à dire qu’à faire.

Cet hiver, le PSG souhaitait mettre l’accent sur les départs. Pour Leonardo, cela était une priorité. Toutefois, pour le moment, les principaux départs sont ceux de Rafinha et de Sergio Rico, prêtés respectivement à la Real Sociedad et à Majorque. Toutefois, le mercato hivernal est encore loin d’être terminé. D’ici le 31 janvier, d’autres départs pourraient intervenir et plusieurs joueurs sont notamment poussés vers la sortie à l’instar notamment de Layvin Kurzawa.

Tout est à l’arrêt !