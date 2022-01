Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne regrette pas Sergio Ramos !

Publié le 25 janvier 2022 à 20h15 par D.M.

Sergio Ramos a tourné une page importante de sa carrière l'année dernière en quittant le Real Madrid. Désormais au PSG, le défenseur ne serait pas regretté au sein du club espagnol.

Sergio Ramos a, peut-être, enfin lancé son aventure au PSG. Arrivé à Paris durant l’été 2021 après 17 ans passés au Real Madrid, le défenseur espagnol a inscrit son premier but en Ligue 1 face au Stade de Reims dimanche dernier (victoire 4-0). Après cette rencontre, Sergio Ramos s’est exprimé sur son arrivée au PSG. « L’adaptation se passe bien, même si elle a été difficile au départ. J’avais passé tellement de temps à Madrid avec ma famille que ce n’était pas simple de changer. Mais ça va mieux aujourd’hui. Mentalement ça va bien, et ça va de mieux en mieux sur et en dehors du terrain pour réaliser au mieux mon métier » avait confié le joueur de 35 ans au micro de Prime Vidéo .

Sergio Ramos ne manquerait pas au Real Madrid