Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'une bataille royale dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 25 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Alors que Leonardo ne resterait pas insensible au profil de Bruno Guimarães, le directeur sportif du PSG pourrait voir Arsenal faire capoter ses plans. Explications.

D’ici la fin du mercato hivernal, Leonardo serait susceptible de boucler la venue sous la forme d’un prêt de Tanguy Ndombele. Pour autant, le directeur sportif du PSG étudierait d’autres options au milieu de terrain dont celle menant à Bruno Guimarães, estimé à 30M€, si l’on en croit les informations de Sky Sports . En effet, le PSG aurait des vues sur l’international brésilien évoluant à l’OL, mais Leonardo serait contraint de se frotter à Arsenal, et pas seulement.

Arsenal est déterminé pour Bruno Guimarães