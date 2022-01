Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Paqueta, Leonardo cible un autre coup à 30M€ à l'OL !

Publié le 25 janvier 2022 à 19h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo en pincerait pour le milieu de terrain de l’OL, Bruno Guimarães, qui dispose d’une valeur marchande de 30M€ comme Sky Sports l’a souligné ce mardi.

Certes, Leonardo est habitué à scruter les marchés étrangers afin de renforcer l’effectif du PSG comme il l’a démontré l’été dernier avec des joueurs recrutés à Liverpool, à l’Inter, au Real Madrid, au FC Barcelone, au Milan AC et au Sporting Lisbonne. Et cet hiver, le directeur sportif du PSG pourrait remettre ça avec Tanguy Ndombele, qui est certes passé par Angers et l’OL, mais qui évolue depuis 2019 à Tottenham. Cependant, Leonardo garderait tout de même un oeil sur les belles affaires en Ligue 1, en attestent les pistes activées et menant à Jonathan David, à Romain Faivre ou encore Lucas Paqueta et… à Bruno Guimarães.

Le PSG garderait un œil sur Bruno Guimarães !