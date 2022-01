Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une grande décision pour Wijnaldum, mais…

Publié le 25 janvier 2022 à 19h30 par Th.B.

Alors que son nom ne cesse d’être lié à un retour en Premier League, Georginio Wijnaldum aurait bel et bien une attirance pour Arsenal. Cependant, du point de vue du directeur sportif Leonardo, un départ de Wijnaldum du PSG ne serait à l’instant T pas négociable.

Après six mois mitigés au PSG, Georginio Wijnaldum pourrait-il déjà plier bagage ? Ces derniers temps, il a été question d’un retour en Premier League à Arsenal ou Newcastle, voire à Tottenham avec qui le directeur sportif Leonardo discuterait pour boucler la venue de Tanguy Ndombele. Wijnaldum serait une option dans le cadre d’un échange de joueurs. Cependant, Sky Deutschland a tenu à mettre les choses au clair dans ce dossier. Lundi soir, le journaliste Florian Plettenberg a affirmé qu’un départ de Georginio Wijnaldum ne serait pas envisagé lorsque même des sources proches du milieu de terrai du PSG ont affirmé que sa volonté première serait de poursuivre au Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est du potentiel échange avec Tanguy Ndombele, il n’y aurait à ce jour pas eu de discussion entre les différentes parties. Et ce n’est pas Kaveh Solhekol qui dira le contraire. À l’occasion de l’enregistrement de l’émission The Transfer Show , le journaliste de Sky Sports a affirmé que Leonardo ainsi que les décideurs du PSG n’auraient certainement pas l’intention de laisser filer Georginio Wijnaldum à l’instant T, mais qu’une arrivée de Ndombele pourrait redistribuer les cartes. « Qui sait - si le PSG devait signer Ndombele en prêt, laisserait-il partir un de ses milieux de terrain ? Wijnaldum deviendrait-il alors une option pour Arsenal ? Car nous savons qu'Arsenal est également à la recherche d'un milieu de terrain. C'est le genre de choses qui se passent en arrière-plan, mais évidemment, le PSG a toujours dit : nous ne voulions pas qu'il parte ». Mais qu’en pense Georginio Wijnaldum ?

Le PSG ferme la porte à un départ, mais Wijnaldum rêve d’Arsenal