Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un gros coup cet hiver !

Publié le 25 janvier 2022 à 17h15 par A.C.

Déjà bien fourni en attaque, le Paris Saint-Germain aurait pu voir un nouveau prodige débarquer en ce mercato hivernal.

L’attente devrait durer au moins jusqu’en mars prochain. Pourtant, plus le temps passe et plus Kylian Mbappé se rapproche d’un départ du Paris Saint-Germain. Un scénario catastrophe auquel on s’est déjà préparé du côté du PSG, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux joueurs très appréciés pour remplacer Mbappé. A l’étranger, d’autres noms sont évoqués et notamment celui de Dušan Vlahović, qui a réalisé une année 2021 éblouissante avec la Fiorentina et qui fait saliver les plus grands clubs d’Europe, dont le PSG.

Une tentative trop timide du PSG pour Dušan Vlahović