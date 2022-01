Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme appel du pied pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 25 janvier 2022 à 0h45 par A.C.

Daniele Pradè, directeur sportif de la Fiorentina, a commenté la situation de Dušan Vlahović à quelques jours de la fin du mercato hivernal. L’attaquant serbe réalise des merveilles en Serie A et aurait notamment tapé dans l’œil du PSG.

Si l’Europe entière s’emballe pour Kylian Mbappé et Erling Haaland, il y a un troisième attaquant de la nouvelle génération qui semble gagner du terrain. Meilleur buteur de Serie A à seulement 21 ans, Dušan Vlahović impressionne et cet été déjà son nom a circulé du côté des plus grands clubs du continent. Leonardo aurait rapidement commencé à s’intéresser au nouveau prodige du championnat italien, notamment dans l’optique d’un départ de Mbappé du Paris Saint-Germain. La concurrence s’annonce toutefois terrible, puisqu’en plus du PSG, des clubs comme le FC Barcelone et la Juventus seraient prêts à faire des folies.

La Fiorentina annonce un départ de Vlahović cet hiver