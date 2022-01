Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler un nouveau départ !

Publié le 26 janvier 2022 à 9h15 par A.M.

Toujours décidé à dégraisser son effectif, le PSG aurait trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen pour le prêt d'Eric Junior Dina Ebimbe. Mais avant de boucler son départ, le jeune milieu de terrain doit prolonger à Paris.

L'opération dégraissage se poursuit au PSG. Après avoir réussi à prêter Rafinha et Sergio Rico, respectivement à la Real Sociedad et à Majorque, sans option, le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque plusieurs joueurs sont encore susceptibles de partir à l'image de Colin Dagba et Layvin Kurzawa. Cependant, le prochain joueur à quitter le PSG devrait être Eric Junior Dina Ebimbe dont le contrat court jusqu'en juin 2023.

Accord avec Leverkusen pour Dina Ebimbe