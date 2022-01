Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision forte prise pour Frenkie De Jong ?

Publié le 26 janvier 2022 à 7h30 par A.C.

Très critiqué en ce moment, Frenkie de Jong est l’un des potentiels candidats au départ du côté du FC Barcelone.

Personne n’est à l’abri. Avec la révolution Xavi qui bat son plein, quasiment tous les joueurs de l’effectif professionnel sont à vendre. Le FC Barcelone doit en effet se conformer au salary cap instauré par la Liga depuis l’été dernier et nombreux sont les cadres annoncés proches d’un possible départ. Cela est notamment le cas de Frenkie de Jong, qui est très critiqué depuis le début de la saison et que Thomas Tuchel aimerait avoir sous ses ordres à Chelsea, avec des montants évoqués par la presse catalane dépassants les 70M€. Sa vente pourrait permettre au Barça de financer des coups comme Erling Haaland, annoncé comme la grande priorité de Joan Laporta.

De Jong devrait rester à Barcelone

Il semble que l’on devrait encore voir le Néerlandais au FC Barcelone pour la deuxième partie de saison. D’après les informations de Fabrizio Romano, il y aurait actuellement très peu de chances de voir Frenkie de Jong quitter le Barça d’ici la fin du mercato. Il faut dire qu’il ne manque que quelques jours avant que le marché des transferts ne ferme ses portes et du côté du Barça on n’aurait aucune intention de laisser filer De Jong, sans avoir son remplaçant.