Mercato - Barcelone : Memphis, De Jong… Laporta prend une énorme décision !

Publié le 24 janvier 2022 à 19h00 par B.C.

Alors que leur avenir est incertain depuis l’ouverture du mercato hivernal, Memphis Depay et Luuk de Jong ne devraient pas quitter le FC Barcelone en ce mois de janvier.

À une semaine de la fin du mercato hivernal, le FC Barcelone s’active pour boucler ses derniers dossiers brûlants. Après avoir enregistré les arrivées de Ferran Torres et Dani Alves, Xavi attendrait encore du renfort, notamment sur le flanc gauche de la défense et en attaque. Cependant, Joan Laporta est contraint de se séparer de plusieurs éléments pour espérer se montrer actif. Alors que Philippe Coutinho et Yusuf Demir ont déjà plié bagage, d’autres joueurs ont été annoncés sur le départ, à l’instar de Memphis Depay et Luuk de Jong. Les deux attaquants ne font pas l’unanimité depuis leur arrivée l’été dernier, mais le FC Barcelone aurait malgré tout décidé de les conserver cet hiver.

Memphis Depay et Luuk de Jong, partis pour rester ?