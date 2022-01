Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud de Longoria sur le point de basculer ?

Publié le 24 janvier 2022 à 18h45 par A.C.

Alvaro Gonzalez, qui n’a que très peu joué depuis le début de la saison, semble se rapprocher d’un départ de l’Olympique de Marseille.

Arrivé en prêt de Villarreal en juin 2020, Alvaro Gonzalez est clairement poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Cette saison son temps de jeu a grandement diminué et Pablo Longoria a clairement ouvert la porte à un départ de l’Espagnol de 32 ans. « Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs » a déclaré le président de l’OM. « J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions ». Les pistes ne manquent pas, puisque Alvaro Gonzalez semble être suivi par l’ASSE et les Girondins de Bordeaux en France, tandis qu’en Espagne le FC Valence ou Cadix rêveraient de le rapatrier.

Gonzalez attiré par l’offre de Galatasaray