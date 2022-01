Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tient déjà son plan B en attaque !

Publié le 24 janvier 2022 à 17h00 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, Xavi voudrait amener Alvaro Morata au FC Barcelone. Un dossier complexe qui obligerait le club catalan à préparer un plan B.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est déjà renforcé avec les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres. Deux renforts de choix pour Xavi, qui attendrait toutefois encore d’autres recrues avant la fin du mois de janvier. Et en Catalogne, la priorité concerne l’arrivée d’un buteur. Orphelin de Sergio Agüero, parti à la retraite, le Barça cherche un numéro 9 et cible pour cela Alvaro Morata. Prêté à la Juventus par l’Atlético de Madrid, l’Espagnol apparait comme la priorité numéro 1. Toutefois, recruter Morata s’annonce complexe.

Boyé à défaut de Morata ?