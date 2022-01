Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar vide son sac sur l’échec de son retour au Barça…

Publié le 26 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

N’ayant pas pu quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone comme il le souhaitait initialement lors du mercato estival de 2019, Neymar a finalement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain et est revenu, près de trois ans plus tard, sur cet épisode.

Seulement deux ans après son arrivée au PSG, Neymar traînait son spleen à l’approche de la session estivale des transferts de 2019. Après avoir fait part aux dirigeants du Paris Saint-Germain de ses velléités de départ et de son envie de revenir au FC Barcelone, Neymar a vu le Barça se heurter aux exigences du PSG et son grand retour a donc été avorté. À l’occasion du documentaire focalisé sur sa personne et diffusé sur Netflix , Neymar s’est livré sur cet épisode marquant de sa carrière.

« Autant je ne veux pas être au club, autant je ne veux pas être ici, autant je dois me sentir heureux »