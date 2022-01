Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino a un rêve pour son avenir…

Publié le 26 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Pas intouchable au PSG, Georginio Wijnaldum n’aimerait pas quitter cet hiver le club de la capitale. Néanmoins, à terme, relever le challenge Arsenal plairait particulièrement au Néerlandais.

Bien qu’il ait débarqué au PSG à l’occasion du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum pourrait potentiellement ne pas s’éterniser au sein du club de la capitale. En effet, peinant à se faire une place de choix sous la houlette de Mauricio Pochettino, en attestent ses performances mitigées depuis ses débuts, Wijnaldum ne serait pas contre un retour en Premier League où il a côtoyé Newcastle et Liverpool. Et le milieu de terrain du PSG rêverait d’Arsenal.

« Il aimerait jouer pour Arsenal »