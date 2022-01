Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre cet hiver pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 26 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 31 janvier prochain, aucune surprise ne serait à prévoir pour Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Si le Français est aujourd’hui au PSG, cela pourrait ne pas durer. En effet, bien que Leonardo garde espoir pour la prolongation de Mbappé, ce dernier sera libre de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Rien ne le retiendra de filer chez les Merengue. Tout indique alors que le joueur du PSG s’en ira à l’été. Mais quid d’un possible départ avant la fin du mois de janvier ?

Mbappé attend l’été…