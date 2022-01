Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une fin de mercato catastrophe pour Boubacar Kamara ?

Publié le 27 janvier 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kmaara semble être poussé vers la sortie par Pablo Longoria, avec un intérêt prononcé de l’AS Roma de José Mourinho.

Les derniers jours ont été chauds pour Boubacar Kamara. Devant l’impossibilité de le prolonger, Pablo Longoria a vu une occasion en or se présenter avec l’AS Roma. La presse italienne a parlé de négociations poussées avec l’Olympique de Marseille, qui pourrait donc s’assurer un minimum d’argent du départ d’un joueur formé au club. Pourtant, les médias italiens ont évoqué quelques accrocs dans ce dossier, que José Mourinho voudrait absolument boucler avant la fin du mercato. Les Romains seraient en effet agacés par le temps pris par le joueur de l’OM, qui aurait reçu d’autres sollicitations d’Angleterre, avec notamment Manchester United et Aston Villa.

Kamara pourrait finalement échapper à la Roma