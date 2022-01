Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur ce dossier sensible !

Publié le 26 janvier 2022 à 16h15 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG cet hiver alors qu’il a fait l’objet d’une offre de la part de Venise, Colin Dagba a finalement été retenu par Leonardo. Mais le latéral droit ne désespère pas de pouvoir partir avant la fin du mercato…

C’est un fait, les dernières heures ont été particulièrement mouvementées pour Colin Dagba (23 ans) ! Le latéral droit du PSG, qui se retrouve barré par Achraf Hakimi et Thilo Kehrer dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino, n’est apparu qu’à 3 reprises en Ligue 1, et il fait partie des éléments indésirables. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Dagba avait refusé de partie à l’ASSE cet hiver, et malgré une offre de prêt formulée par Venise formulée ces dernières heures, le PSG a finalement refusé de le laisser partir…

Dagba envisage toujours de partir