Mercato - PSG : La vérité éclate pour le départ avorté de ce joueur de Pochettino !

Publié le 26 janvier 2022 à 0h45 par Th.B.

Alors qu’il a été question d’un départ pour Venise, Colin Dagba a finalement été retenu par Leonardo et la direction sportive du PSG. Et les raisons de cette décision ont été révélées par Le Parisien.

À la plus grande des surprises, alors que l’objectif que s’est fixé Leonardo cet hiver était de considérablement dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, la direction sportive du PSG a pris la décision de repousser l’offre de prêt soumise par Venise pour Colin Dagba. C’est en effet l’information que RMC Sport a communiqué ce mardi. La tendance a même été confirmée par Le Parisien par la suite. Mais quelle peut bien être la raison d’une telle décision ? Elle reposerait sur l’équilibre de groupe de l’entraîneur du PSG.

Ne pas chambouler l’effectif de Pochettino, et Leonardo ne souhaite pas prêter Dagba sans option d’achat !