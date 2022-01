Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vérité éclate pour cet échec de Pascal Dupraz !

Publié le 26 janvier 2022 à 22h10 par Th.B.

Désireux de retrouver Marcel Tisserand qu’il a notamment eu sous ses ordres au Toulouse FC par le passé, Pascal Dupraz aurait multiplié les approches auprès du défenseur de Fenerbahçe. Néanmoins, Tisserand n’aurait pas désiré débarquer dans le contexte sportif actuel à l’ASSE.

En plus de Jean-Philippe Mateta, Pascal Dupraz a essuyé un autre échec cet hiver pour un ancien de Ligue 1. En effet, Marcel Tisserand a été un dossier sur lequel l’entraîneur de l’ASSE et les dirigeants des Verts ont travaillé ces derniers temps. Néanmoins, mardi midi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le défenseur de Fenerbahçe n’allait finalement pas débarquer à l’ASSE. La cause restait alors inconnue, et dans la foulée, Dupraz s’exprimait en conférence de presse sur cette opération qui n’a pas tournée en faveur du club stéphanois. « Marcel (Tisserand) c'est non. Je pense que Marcel aurait bien voulu nous filer un coup de main, mais c'est non. Fenerbahce ne veut pas le lâcher ».

Tisserand ne voulait pas prendre part à l’opération maintien de l’ASSE !