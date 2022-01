Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse recrue déjà confirmée pour l'été 2022 ?

Publié le 26 janvier 2022 à 11h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, César Azpilicueta devrait quitter Chelsea pour rejoindre le FC Barcelone cet été. D'ailleurs, la tendance semble se confirmer à ce sujet.

Traversant l’une des périodes les plus compliquées de son histoire, le FC Barcelone entend bien miser sur le marché des transferts pour se reconstruire. Et si Joan Laporta aurait quelques plans pour cet hiver après avoir déjà enregistré deux recrues, le président blaugrana en aurait également d’autres pour cet été. Pour pouvoir recruter des joueurs de qualités à moindres coûts, le FC Barcelone pourrait bien s’orienter vers le marché des agents libres. De nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain ont déjà été liés au Barça comme Andreas Christensen, Franck Kessié ou encore César Azpilicueta. D’ailleurs, concernant ce dernier, le journaliste Jose Alvarez a récemment annoncé sur le plateau d’ El Chiringuito que les Blaugrana avaient bouclé le transfert de l’international espagnol, qui devrait s’engager pour trois saisons plus une en option.

Le Barça a trouvé un accord de principe avec Azpilicueta