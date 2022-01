Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un départ inespéré ?

Publié le 26 janvier 2022 à 9h45 par Th.B.

Leonardo pourrait acter un cinquième départ cet hiver grâce notamment au dossier Layvin Kurzawa qui aurait des touches sur le marché d’après le PSG. Ses agents ne s’y tromperaient pas et lui chercheraient un nouveau challenge à relever.

Afin de potentiellement avoir ses chances de boucler le prêt de Tanguy Ndombele qui déposerait alors ses valises à Paris en provenance de Tottenham, Leonardo serait dans l’obligation de témoigner d’un départ d’un élément de l’effectif de Mauricio Pochettino pour pouvoir maintenir un certain équilibre salarial. Car en effet, le PSG devrait assumer l’intégralité du salaire de Ndombele si ce prêt venait à se concrétiser. Et le directeur sportif du PSG verrait en Layvin Kurzawa le dossier étant le plus facile à boucler au rayon des départs à l’instant T.

Le PSG sent que Kurzawa a des options sur le marché lorsque ses agents s’activent pour son départ