«C’est mort», catastrophe annoncée pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis l'été dernier, Kylian Mbappé et son entourage son propriétaire du SM Caen, pensionnaire de Ligue 2. Mais le club normand traverse une grosse crise sportive et fonce même tout droit vers une relégation en National. Daniel Riolo dénonce d'ailleurs la gestion désastreuse du clan Mbappé depuis plusieurs mois du côté de Caen, et craint le pire pour la suite.

Kylian Mbappé a franchi une nouvelle étape dans sa carrière l'été dernier avec sa signature pour le Real Madrid, mais il ne s'agissait pas de la seule grande nouveauté pour l'attaquant de l'équipe de France. En effet, lui et son entourage ont décidé de racheter le SM Caen en Ligue 2, avec pour objectif de faire grandir le club normand. Mais rien ne se passe comme prévu pour le clan Mbappé...

Kylian Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

➡️ https://t.co/KY2Ivh8Ipa pic.twitter.com/uMPzc1plWo — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

« La honte »

En effet, Caen pointe à la dernière place de Ligue 2, et Daniel Riolo a tiré la sonnette d'alarme lundi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport : « C’est mort pour eux. Je trouve ça incroyable ce qu’il se passe, pile quand le club est repris. Par des gens, la famille Mbappé, qui ne vient pas dans l’idée de se taper la honte. Et pourtant, ils vont faire couler un club et peuvent se taper la honte. Ils ont nommé un président qui est très peu à Caen car il vit à Madrid, il s’occupe de la société de Mbappé. Peut-il occuper les deux fonctions ? C’est un bordel sans nom. Les Mbappé ont ce truc, quand ils aiment quelqu’un, ils ne le lâchent pas. Mais il doit être compétent parce que là c’est juste une catastrophe », explique-t-il.

« Ils sont en train de plomber le club »

Selon Riolo, Mbappé et son entourage vont devoir rapidement prendre les décisions qui s'imposent avant de faire couler le SM Caen : « Si le club descend en National, c’est une énorme claque. Si ça part d’un bon sentiment, qui est celui de mettre de la thune, alors fait le correctement. Il n’y a pas de projet, personne parle, ils sont en train de plomber le club ». Voilà qui est clair.