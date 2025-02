Greenwood à l’OM : La presse anglaise révèle une clause étonnante

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, pour s’offrir Mason Greenwood, l’OM n’a pas hésité à sortir le chéquier. Ainsi, c’est une offre à 30M€ qui a été acceptée par Manchester United, qui ne comptait plus sur l’Anglais. Mais ce deal cache certaines clauses. Alors qu’il avait été expliqué que les Red Devils récupéreraient 50% de la plus-value, voilà que cela pourrait être amené à évoluer. Explications.

Pour sa première saison à l’OM, Mason Greenwood fait un carton. Avec 14 buts, l'Anglais est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Des performances XXL qui sont déjà à l’origine de certaines rumeurs sur son avenir. Greenwood partira-t-il alors prochainement de Marseille ? Si tel était le cas, ça permettrait à Manchester United d’empêcher encore des millions d’euros.

50% sur la plus-value, mais…

En vendant Mason Greenwood à l’OM l’été dernier, Manchester United a déjà récupéré 30M€. Mais voilà que d’autres millions d’euros devraient entrer dans les caisses mancuniennes à l’avenir. En effet, une clause a été négociée et les Red Devils vont ainsi récupérer 50% d’une future plus-value réalisée par l’OM sur Greenwood. Mais à propos de cette clause, TeamTalk a fait une révélation pour le moins inattendue.

Une clause évolutive ?

Voilà que Manchester United pourrait finalement récupérer encore plus sur la future plus-value de Mason Greenwood. La clause négociée avec l’OM serait visiblement évolutive. Ainsi, dans le futur, les Red Devils auront l’occasion d’acheter au club phocéen plus de pourcentage sur la plus-value de Greenwood. De quoi garantir un plus grand jackpot à l’avenir ?