Vente OM : La séquence en direct qui met le feu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plus de 4 ans qu’il a été annoncé que l’OM avait été vendu à l’Arabie Saoudite. Toutefois, aucune signe d’une officialisation jusqu’à présent. Il n’empêche que ce feuilleton continue encore et toujours de faire parler. Et voilà qu’une séquence sur La Chaine L’Equipe vient remettre de l’huile sur le feu de la vente de l’OM.

Officiellement, l’OM est toujours aujourd’hui la propriété de Frank McCourt. L’Américain a d’ailleurs répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas envie de vendre le club phocéen. Et pourtant… Les rumeurs d’une cession de l’OM continuent d’apparaitre et une nouvelle séquence fait énormément parler chez les fans olympiens.

Bennacer - OM : C'est terminé, il va prendre la porte ?

➡️ https://t.co/ZZ8teYDx8n pic.twitter.com/0VjBvpZ8wh — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

DAZN avant l’OM ?

Cette séquence s’est déroulée sur La Chaine L’Equipe lors de l’émission L’Equipe de Greg. Le débat principal portait sur l’investissement de l’Arabie Saoudite au sein de DAZN. Et c’est pour conclure la discussion que le présentateur Grégory Ascher a balancé : « Donc avant l’OM… ».

« J’ai eu des confirmations »

Thibaud Vézirian en est lui persuadé depuis un moment : l’OM est vendu. Récemment, il expliquait notamment à ce propos : « J'ai juste le sourire car j'ai eu des confirmations étatiques en haut lieu qui me vont très bien par rapport à ce qui se passe en coulisses des clubs. Je n'ai aucun soucis avec ce qui va arriver ».