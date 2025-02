Insultée, la star de l’OM vit un calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood s’est engagé à l’OM. Et à Marseille, avec sa femme et ses enfants, le Britannique a pu retrouver une vie paisible. En effet, ce n’était pas vraiment le cas en Angleterre suite à ses déboires. Victime d’insultes, Greenwood vivait visiblement un calvaire.

Grand espoir à Manchester United, Mason Greenwood avait défrayé la chronique à l’époque. En effet, l’Anglais avait été accusé de violences conjugales par sa compagne. Si la plainte a finalement été abandonnée, l’actuel joueur de l’OM subi aujourd’hui encore les conséquences de cette affaire. Et en Angleterre, ce serait un enfer pour Greenwood.

« Mille fois plus surveillé en Angleterre qu’en France »

Pour The Sun, une source a raconté à quel point il était devenu difficile pour Mason Greenwood de vivre en Angleterre. « Il serait mille fois plus surveillé en Angleterre qu’en France. Par exemple, il entrait dans une station essence et quelqu’un l’a appelé « violeur » et l’a pris en vidéo », a expliqué celle-ci.

« Ça n’arrive pas à Marseille »

Et voilà que du côté de l’OM, Mason Greenwood a pu retrouver un peu de paix. « Ça n’arrive pas à Marseille où on l’arrête plus pour lui dire le grand joueur qu’il est. La presse ne lui pose pas de questions et il peut se concentrer sur le football », a ajouté cette même source.