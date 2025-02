«Je ne l’aime pas», un joueur du PSG se fait dézinguer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi peu emballé par le profil de Kang-in Lee, Pierre Ménès s'attaque de nouveau au milieu offensif sud-coréen du PSG. L'ancien consultant de Canal + lui reproche notamment son inutilité dans un secteur offensif déjà bien garni au sein du club de la capitale, et il estime que Lee sert surtout à vendre des maillots au PSG.

Depuis son arrivée au PSG en 2023 pour 22M€ (en provenance de Majorque), Kang-in Lee (23 ans) n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance au sein du club francilien. Il faut dire que l'international sud-coréen se retrouve barré par une concurrence XXL sur le front de l'attaque (Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé...), mais il dispose malgré tout d'un temps de jeu assez conséquent sous les ordres de Luis Enrique au PSG.

« Je n’aime pas ce joueur »

Et sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s'attaque une nouvelle fois à Kang-in Lee dont il n'apprécie pas du tout le profil : « Il s’en sort pas si mal parce que Luis Enrique le fait jouer presque tout le temps, et je ne comprends pas pourquoi. Je commence à être vraiment à court de reproches à faire sur Luis Enrique, mais Kang-In Lee, je ne comprends pas : je trouve ce joueur fade, mou, il ne passe jamais un dribble, il ne prend jamais un risque et joue toujours le ballon vers l’arrière. On a toujours l’impression qu’il est le dernier arrivé, qu’il est invité et qu’il ne veut surtout pas déranger. Quand il est là, il n’apporte rien, c’est un peu pénible. Je n’aime pas ce joueur. N’y voyez pas un quelconque racisme », indique Ménès.

Selon lui, la principale utilité de Kang-in Lee reste l'aspect marketing avec le nombre important de maillots du PSG qu'il fait vendre en Asie : « Il fait vendre des maillots, au moins il sert à ça. Je le vois rentrer sur son pied gauche, éliminer, frapper… Par rapport à Doué, Barcola, Dembélé ou même à Ramos, il souffre vraiment de la comparaison (…) Asensio, le peu qu’il a joué, il a plus apporté offensivement que Kang-in Lee », poursuit Ménès.