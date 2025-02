Mercato - OM : Le transfert qui va régaler De Zerbi !

La rédaction

L’OM a recruté en force cet hiver avec des joueurs comme Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, renforçant ainsi son effectif. Après trois victoires consécutives, l’équipe semble sur la bonne voie, mais Éric Di Meco reste prudent. L’ancien joueur de l’OM estime que l’arrivée de Bennacer, notamment, pourrait résoudre certains problèmes de possession.

L’OM a effectué un gros mercato cet hiver en accueillant des renforts de poids. Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri, Amar Dedic ou encore Ismaël Bennacer, le club phocéen a considérablement amélioré son effectif. Cela se ressent notamment sur les derniers matchs de l’OM, qui restent sur trois victoires consécutives face à Lyon, Angers et Saint-Étienne. Pour Éric Di Meco, Ismaël Bennacer devrait régaler Roberto De Zerbi lors de la seconde partie de saison.

« Bennacer va régler ce problème »

« Je ne veux pas avoir d’avis définitif après ce match contre Saint-Étienne parce que j’ai l’impression que Saint-Étienne, quand même, donnait le bâton pour se faire battre à ce niveau-là, » explique l’ancien joueur de l’OM dans l’émission Rothen S’enflamme. « Je veux voir justement si, avec Gouiri et Bennacer, qui, quand même, regarde souvent vers l’avant sur le premier ballon qu’il touche, et ça, c’est un vrai plus par rapport à cette possession un peu stérile et pénible qui était pénible. J’ai l’impression que l’arrivée de Bennacer va régler en partie ce problème-là. Il y a énormément de motifs d’espoir, mais tu te rends compte que tes meilleurs joueurs, ce sont : ton gardien, ton milieu que t’as recruté, ton deuxième milieu que t’as recruté et ton attaquant vedette. Là, tu prends deux mecs il y a trois semaines, il y en a un déjà, tous les ballons passent entre ses pieds (Bennacer, ndlr.). »

Des gros tests à venir pour l'OM

L’OM aura l’occasion de se tester dans les prochaines semaines avec plusieurs gros matchs dans le viseur, notamment ceux face au RC Lens et au PSG début mars. Ces confrontations seront cruciales dans la course à la deuxième place, l’OM comptant six points d’avance sur ses concurrents directs : Lille et Monaco.