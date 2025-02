Mbappé - PSG : L'OM réagit au divorce !

Axel Cornic

Le visage du Paris Saint-Germain a beaucoup changé ces deux dernières saisons, avec notamment les départs de Lionel Messi ainsi que de Neymar. Et seulement un an après, c’est l’autre immense star qui a fait ses valises, avec Kylian Mbappé qui est parti à la fin de son contrat, pour rejoindre le Real Madrid.

Ils l’ont tous annoncé. Que ce soit Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos ou encore Luis Enrique, il a été clamé haut et fort que le projet du PSG ne passerait plus par l’empilement de stars, comme cela a pu être fait depuis l’arrivée de QSI en 2011. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a commencé très fort, avec notamment les départs de Lionel Messi et de Neymar.

« Il ne faut pas craindre le PSG »

Et ça a continué avec Kylian Mbappé, dont le départ a énormément fait parler... et a changé la vision qu’on peut avoir du PSG ! « Si le PSG fait moins peur maintenant ? Pour Marseille, jouer contre le PSG, c'est comme un derby. Mais ça reste onze joueurs contre onze joueurs. Il ne faut pas les craindre, nous aussi avons des joueurs de qualité capables de faire la différence » a confié Luis Henrique, lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

« Nous ferons le calcul à la fin »

« L'objectif principal est de se qualifier pour la Ligue des Champions, ce serait important pour les supporters, le club et l'équipe » a poursuivi l’attaquant brésilien de l’OM, qui pourrait croiser la route du PSG le 16 mars prochain sur la pelouse du Parc des Princes, pour la 26e journée de Ligue 1. « Ensuite, il faut essayer d'aborder un match à la fois, en essayant toujours de gagner et d'obtenir le maximum de points possible. Nous ferons le calcul à la fin ».