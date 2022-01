Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Kurzawa…

Publié le 26 janvier 2022 à 15h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait perdu patience et se serait montré clair auprès des agents de Layvin Kurzawa au sujet de la nécessité qu’ils lui trouvent un point de chute avant la fin du mercato, le marché anglais ne proposerait pas de grosses solutions au clan Kurzawa…

Layvin Kurzawa pourrait bien être sur le départ du côté du PSG. En effet, bien que son contrat court jusqu’en juin 2024, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain espéreraient, selon L’Équipe , pouvoir se séparer du latéral gauche cet hiver. Le Français n’a pas les faveurs de Mauricio Pochettino qui dispose déjà de Nuno Mendes, de Juan Bernat et à la limite d’Abdou Diallo pour occuper cette position d’arrière latéral du couloir gauche du onze de départ du PSG. Kurzawa aurait des possibilités sur le marché d’après le quotidien sportif qui aurait pris la température auprès du PSG.

Le PSG met la pression au clan Kurzawa pour partir, mais…