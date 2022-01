Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour la prochaine recrue de Pochettino !

Publié le 26 janvier 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme la grande priorité du PSG en cette période de mercato hivernal et fortement désiré par Mauricio Pochettino, Tanguy Ndombele semble lui aussi déterminé à quitter Tottenham pour rallier la capitale française. Et Leonardo a peut-être trouvé un moyen de dégraisser son effectif pour boucler ce dossier…

Tanguy Ndombele au PSG, ça se précise ? Le milieu de terrain français de 25 ans, actuellement en instance de départ à Tottenham où son contrat court jusqu’en juin 2025, n’entre plus du tout dans les plans d’Antonio Conte et fait donc l’objet d’un vif intérêt au Parc des Princes. Depuis le début, le décor est planté dans ce dossier : le PSG doit impérativement laisser partir un ou plusieurs éléments afin de faire de la place sur le plan salarial pour Ndombele, qui débarquerait alors sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais le PSG semble bien avancer en coulisses.

Pochettino force pour Ndombele, le joueur aussi…

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe annonce que Tanguy Ndombele a fait du PSG sa priorité absolue sur le marché des transferts malgré ses autres sollicitations un peu partout en Europe, et notamment un vif intérêt du Bayer Leverkusen. L’ancien milieu de terrain de l’OL a donc mis ses autres pistes de côté en faveur du PSG, pour le plus grand bonheur de… Mauricio Pochettino ! Selon RMC Sport, l’entraîneur argentin ferait le forcing en interne pour pouvoir boucler au plus vite l’arrivée de son ancien protégé de Tottenham et compte déjà sur lui en vue de la double confrontation face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. Les deux parties, le PSG ainsi que le clan Ndombele, veulent donc avancer dans le même sens pour boucler l’opération, mais il va falloir pour cela que Leonardo parvienne à acter au moins un départ.

La solution venue d’Italie ?

Et pour aider le PSG à dégraisser son effectif, Leonardo va peut-être pouvoir se tourner vers la Serie A ! En effet, à en croire les dernières révélations de Tuttosport, Naples voudrait profiter de la situation pour enrôler Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum avant la fin du mercato hivernal, et l’un de deux milieux de terrain du PSG pourrait donc trouver un point de chute au sein du club transalpin, ce qui donnerait alors le feu vert pour pouvoir acter l’arrivée de Tanguy Ndombele au Parc des Princes. Reste désormais à savoir si Leonardo parviendra effectivement à refourguer l’un de ces deux éléments à Naples pour pouvoir, ensuite, accélérer dans la dernière ligne droite de ses négociations avec Tottenham.