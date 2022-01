Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait boucler un gros départ grâce à... Cavani !

Publié le 26 janvier 2022 à 13h15 par A.D. mis à jour le 26 janvier 2022 à 13h16

Désireux de s'offrir les services de Tanguy Ndombele, le PSG serait prêt à laisser filer Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum lors de ce mercato hivernal. Et cela tombe plutôt bien, puisque Naples serait prêt à profiter de la situation pour recruter l'un de ces deux hommes. Grâce aux bonnes relations entre le PSG et le Napoli depuis les transferts d'Ezequiel Lavezzi et d'Edinson Cavani, un accord ne devrait pas être difficile à trouver entre les deux parties.

Séduit par Tanguy Ndombele, qui est au plus mal à Tottenham, le PSG ferait tout son possible pour le récupérer en prêt d'ici la fin du mercato hivernal. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale serait disposé à sacrifier ses milieux de terrain, et notamment Ander Herrera, Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum. Conscient de la situation, le Napoli voudrait sauter sur l'occasion.

Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum envoyé au Napoli cet hiver ?