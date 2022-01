Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a voulu sacrifier un nouveau joueur pour son recrutement !

Publié le 26 janvier 2022 à 11h15 par Th.B.

Pour parvenir à ses fins avec Tottenham concernant l’opération Tanguy Ndombele qui pourrait débarquer en prêt ou via un échange de joueurs, Leonardo aurait tenté de proposer un nouvel élément du PSG après Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum.

Cela fait bientôt une semaine que le nom de Tanguy Ndombele revient avec insistance dans l’actualité mercato du PSG. Preuve que le milieu de terrain de Tottenham est un dossier chaud du moment, Mauricio Pochettino a été invité à s’exprimer sur cette rumeur en conférence de presse avant la rencontre opposant le PSG au Stade de Reims dimanche dernier et dans la foulée de la victoire parisienne face aux Rémois (4-0). L’entraîneur du PSG ferait même le forcing auprès de Leonardo et de la direction sportive du PSG pour qu’ils parviennent à trouver un terrain d’entente avec Tottenham avant la clôture du mercato hivernal pour Ndombele selon RMC Sport.

Herrera aurait été proposé comme monnaie d’échange pour Ndombele, mais…