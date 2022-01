Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Lionel Messi au Barça déchire l'Espagne !

Publié le 26 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Du côté de l'Espagne, le départ de Lionel Messi n'a toujours pas été digéré au point que son retour au FC Barcelone continue de faire fantasmer la presse de l'autre côté des Pyrénées. Un dossier qui ne cesse de susciter d'être commenté.

L'été dernier, le PSG a bouclé l'une des opérations les plus impressionnantes de l'histoire du football. En effet, le club de la capitale a réussi à enrôler Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone ne pouvait pas être prolongé. Incapable de continuer à payer le salaire de La Pulga , le club blaugrana s'est résolu a laissé filer sa star. Sur le marché, peu de clubs étaient en mesure d'accueillir Lionel Messi, mais le PSG en faisait partie et n'a pas hésité longtemps avant de s'activer pour s'attacher les services de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football qui s'est donc engagé à Paris jusqu'en juin 2023 avec à la clé une saison supplémentaire en option. Cependant, les débuts de Lionel Messi au PSG ne sont pas encore parfaits puisque l'Argentin n'a inscrit qu'un but en Ligue 1 et semble avoir dû mal à s'acclimater à Paris. Il faut dire que sa première partie de saison n'a pas été facile à gérer entre les allers retours en Argentine pour jouer avec l'Albiceleste et les pépins musculaires, Lionel Messi n'a pas encore pu montrer tout son talent avec le PSG. Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçue en Espagne où son départ du FC Barcelone a encore du mal à être digéré.

Messi de retour à Barcelone ?